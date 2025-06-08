Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один БПЛА, который атаковал Московский регион. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Средства ПВО Министерства обороны уничтожили еще один беспилотник, атаковавший Московский регион, — написал он в Telegram-канале.
В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
До этого Сергей Собянин сообщил, что средствами противовоздушной обороны был ликвидирован один беспилотник, который летел на столицу.
Два человека пострадали в результате пожара на новомосковском заводе «Азот» в Тульской области после падения украинского беспилотника. Об этом 8 июня сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.