Обвинения в разврате и потеря миллионов: как развивался конфликт Трампа и Маска

Американский предприниматель, богатейший человек на Земле и бывший глава департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск и президент США Дональд Трамп устроили перепалку в соцсетях. Трамп высказал претензии в адрес предпринимателя, обвинив его в саботаже. Бизнесмен подверг резкой критике проект федерального бюджета, предложенный администрацией Трампа, охарактеризовав его как «отвратительный» в соцсети. В связи с этим между Трампом и Маском произошел серьезные недопонимания. Как развивался конфликт — в материале URA.RU.