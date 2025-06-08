Собянин: уничтожены ещё два беспилотника, летевшие на Москву

Российские военные ликвидировали беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, атаковавший Московский регион, заявил Сергей Собянин.
Мэр Москвы уточнил, что на месте падения обломков БПЛА находятся специалисты.
«ПВО Минобороны уничтожило ещё один беспилотник, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в Telegram, сообщение опубликовано в 04:19 мск.
В 04:30 Собянин заявил о ликвидации ещё одного аппарата, летевшего на Москву.
«Уничтожен ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в публикации.
Ранее Собянин проинформировал, что военные РФ сбили один беспилотный летательный аппарат, который летел на российскую столицу. Он подчеркнул, что цель была обезврежена средствами противовоздушной обороны.