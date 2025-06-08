Силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник

Силы ПВО Минобороны уничтожили летевший на Москву беспилотный летательный аппарат. Об этом проинформировал мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», — сообщил градоначальник в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что сейчас на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.
Украина систематически пытается атаковать российскую столицу беспилотниками. Так, 6 июня Собянин сообщал о пяти отраженных атаках БПЛА.
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