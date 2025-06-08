Над Москвой сбит второй беспилотник ВСУ за полчаса

ВСУ пытались атаковать Москву.
Ликвидирован очередной беспилотник ВСУ, который пытался атаковать Московский регион. Это уже второй уничтоженный дрон за полчаса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник…» — написал Собянин в своем telegram-канале. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
Полчаса назад средства ПВО уже сбивали украинский дрон, двигавшийся в сторону Москвы. Согласно информации городских властей, обломки беспилотника упали в районе, находящемся на значительном расстоянии от жилых построек и инфраструктурных объектов.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении значительного количества украинских дронов над Курской и Орловской областями. Расчеты ПВО ликвидировали 32 беспилотника. Из них 27 аппаратов были сбиты в небе над Курской областью, еще пять — над территорией Орловской области.
Обновлено. 6:30:
Сбит еще один дрон, который летел в сторону Москвы. Об этом в своем telegram-канале сообщил Сергей Собянин.