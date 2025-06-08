Над Москвой сбит второй беспилотник ВСУ за полчаса

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении значительного количества украинских дронов над Курской и Орловской областями. Расчеты ПВО ликвидировали 32 беспилотника. Из них 27 аппаратов были сбиты в небе над Курской областью, еще пять — над территорией Орловской области.