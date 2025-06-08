Собянин сообщил об уничтожении беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о ликвидации летевших на столицу БЛА.
«Уничтожен ещё один вражеский беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем Телеграм-канале в 4:30 мск.
Ранее он сообщал о ликвидации дронов, летевших на Москву, в 04:19 и 03:47.
Как сообщалось, в Тульской области в результате падения сбитого беспилотного летательного аппарата произошел пожар на территории химического предприятия «Азот» в Новомосковске. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале, возгорание было оперативно ликвидировано, превышения допустимых уровней загрязнения не зафиксировано. По предварительным данным, в инциденте пострадали два человека, их жизни находятся вне опасности. На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор отметил, что ситуация находится под контролем, а силы ПВО продолжают защищать регион от воздушных атак, сбивая вражеские беспилотники.
Также стало известно, что российские системы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями.