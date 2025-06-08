Дроны ВСУ атакуют российские территории. Онлайн-трансляция

Украинские дроны атаковали российские территории. На территории комбината «Азот» в Новомосковске (Тульская область) начался пожар. Средства ПВО уничтожают беспилотники, которые летят на Московскую область. В результате ударов пострадали несколько человек, в том числе подросток, в ДНР. Подробнее об атаках Киева по территории России — в онлайн-трансляции URA.RU.