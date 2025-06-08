Дроны ВСУ атакуют российские территории. Онлайн-трансляция

Дроны атаковали новомосковский «Азот», там начался пожар.
Украинские дроны атаковали российские территории. На территории комбината «Азот» в Новомосковске (Тульская область) начался пожар. Средства ПВО уничтожают беспилотники, которые летят на Московскую область. В результате ударов пострадали несколько человек, в том числе подросток, в ДНР. Подробнее об атаках Киева по территории России — в онлайн-трансляции URA.RU.
06:57 ПВО Минобороны уничтожило ещё один беспилотник, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
06:57 Дрон ВСУ сбит на подлете к Москве, сообщил telegram-канал Shot. На месте падения обломков работают спецслужбы.
06:55 Губернатор региона Дмитрий Миляев в telegram-канале сообщил о том, что возгорание ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. Мониторинг состояния окружающей среды обеспечивают лаборатории Роспортребнадзора и регионального учреждения «Природа». На месте работают оперслужбы, ситуация на контроле.
06:54 Пострадали два человека, их жизни сейчас ничего не угрожает, сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем telegram-канале.
06:53 Тульскую область атаковали украинские БПЛА. В небе были слышны взрывы, работала ПВО, были сбиты несколько дронов. В результате падения обломков дрона ВСУ на комбинате «Азот» в Новомосковске (Тульская область).
06:49 В период с 20.00 до 23.00 мск 7 июня средствами ПВО уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 27 БПЛА — над территорией Курской области и пять БПЛА — над территорией Орловской области, сообщает Минобороны РФ в официальном telegram-канале.
06:48 Повреждено семь жилых домостроений, два автобуса городского маршрута № 10 и четырнадцать гражданских автомобилей в городских округах Енакиево и Дебальцево, а также объект гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки (школа). Со стороны ВСУ совершены шесть атак. Применялись ударные БПЛА.
06:47 Два мирных жителя пострадали в результате украинских атак в ДНР. При детонации взрывоопасного предмета пострадал 16-летний в Ясиноватой и 20-летний в Красногоровке. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем telegram-канале.