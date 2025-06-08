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СМИ: Нападавшим на колумбийского политика Урибе оказался подросток

Нападавшим на колумбийского сенатора Мигеля Урибе, потенциального кандидата в президенты, оказался 15-летний подросток.

Нападавшим на колумбийского сенатора Мигеля Урибе, потенциального кандидата в президенты, оказался 15-летний подросток.

Как сообщает газета El Tiempo со ссылкой на официальные источники, несовершеннолетний подъехал на мотоцикле к месту выступления политика, приблизился на расстояние около полутора метров и произвел шесть выстрелов в спину Урибе, одна из пуль попала в голову.

Охранники сенатора открыли ответный огонь и ранили нападавшего. Сам Урибе был экстренно госпитализирован и находится в больнице в тяжелом состоянии. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия политика, который рассматривался как один из вероятных кандидатов на президентских выборах.

Ранее в Колумбии рассказали о состоянии раненого кандидата в президенты.