СМИ: Нападавшим на колумбийского политика Урибе оказался подросток

Охранники сенатора открыли ответный огонь и ранили нападавшего. Сам Урибе был экстренно госпитализирован и находится в больнице в тяжелом состоянии. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия политика, который рассматривался как один из вероятных кандидатов на президентских выборах.