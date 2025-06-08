В Колумбии задержали стрелявшего в сенатора Мигеля Урибе

Мужчина, выстреливший сенатора Мигеля Урибе, задержан, говорится в заявлении мэра Боготы Карлоса Галана.
«Сенатор Мигель Урибе получает неотложную помощь после того, как он стал жертвой покушения в районе Фонтибон. Стрелявший был пойман», — заявил он, пост опубликован в соцсети X*.
Министр обороны страны Педро Санчес заявил, что это нападение является «покушением на Колумбию и её демократию».
Ранее сообщалось, что Урибе получил огнестрельное ранение в ходе мероприятия в одном из парков в столице Колумбии.
Осенью 2024 года Урибе заявил, что намерен претендовать на выдвижение кандидатом в президенты Колумбии от партии «Демократический центр». Выборы в стране состоятся в следующем году.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.