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В Колумбии задержали стрелявшего в сенатора Мигеля Урибе

Власти заявили, что нападение является «покушением на Колумбию и её демократию».

Источник: Аргументы и факты

Мужчина, выстреливший сенатора Мигеля Урибе, задержан, говорится в заявлении мэра Боготы Карлоса Галана.

«Сенатор Мигель Урибе получает неотложную помощь после того, как он стал жертвой покушения в районе Фонтибон. Стрелявший был пойман», — заявил он, пост опубликован в соцсети X*.

Министр обороны страны Педро Санчес заявил, что это нападение является «покушением на Колумбию и её демократию».

Ранее сообщалось, что Урибе получил огнестрельное ранение в ходе мероприятия в одном из парков в столице Колумбии.

Осенью 2024 года Урибе заявил, что намерен претендовать на выдвижение кандидатом в президенты Колумбии от партии «Демократический центр». Выборы в стране состоятся в следующем году.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.