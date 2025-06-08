На Украине заявили о сигнале Зеленского Трампу после отказа принимать тела бойцов ВСУ

«Сегодняшний демарш может стать знаком, что Зеленский выходит из переговоров, поскольку, с одной стороны, он полагает, что Трамп ослабел и с ним можно не считаться, а с другой — сделал окончательную ставку на глобалистов», — заявил Царев. Его слова передает RT.