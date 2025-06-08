Стало известно, кто стрелял в колумбийского сенатора Мигеля Урибе

Как рассказали газете свидетели, несовершеннолетний нападавший приехал на мотоцикле. По их словам, подозреваемый подошел к сенатору на расстояние около полутора метров, после чего выстрелил в спину около шести раз. Одна из пуль попала Урибе в голову. Политик находится в больнице.