Литва задумалась над новыми ограничениями в отношении России

Литва требует ужесточить санкции против Росатома, Газпрома и Лукойла.
В Литве заявили о необходимости ужесточения антироссийских санкций и внесения в 28-й пакет ограничительных мер компаний, имеющих отношение к российской энергетике. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
По его словам, все остальные российские банки, а также суда, входящие в так называемый теневой флот, также необходимо отключить от системы SWIFT. Науседа заявил, что в противном случае существует риск того, что их воспримут как «слабую» сторону и якобы усомнятся в готовности Европы принимать решительные меры.
Ранее в одной из европейских стран не поддержали новые санкции против России. Так, словацкий парламент одобрил резолюцию, в которой выражается несогласие с введением санкций против РФ. По словам председателя Национального совета Словакии Рихарда Раши, в процедуре голосования участвовали 76 депутатов: 51 парламентарий высказался в поддержку документа, один выступил против, а 23 воздержались от выражения своей позиции.