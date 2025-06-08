Литва задумалась над новыми ограничениями в отношении России

Ранее в одной из европейских стран не поддержали новые санкции против России. Так, словацкий парламент одобрил резолюцию, в которой выражается несогласие с введением санкций против РФ. По словам председателя Национального совета Словакии Рихарда Раши, в процедуре голосования участвовали 76 депутатов: 51 парламентарий высказался в поддержку документа, один выступил против, а 23 воздержались от выражения своей позиции.