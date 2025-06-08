Из-за атаки ВСУ вспыхнул «Азот» в Тульской области: карта ударов БПЛА 8 июня

В результате падения обломков одного из беспилотников на территории предприятия «Азот» в городе Новомосковск пострадали два человека, сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, а также сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он отметил, что в настоящее время их жизни ничего не угрожает.