Из-за атаки ВСУ вспыхнул «Азот» в Тульской области: карта ударов БПЛА 8 июня

Дроны ВСУ атаковали комбинат «Азот» в Тульской области.
Украинские БПЛА атаковали различные регионы России в ночь на 8 июня. В Новомосковске Тульской области на предприятии «Азот» вспыхнул пожар. В небе над Московской областью системы противовоздушной обороны ведут работу по уничтожению вражеских дронов. В ДНР в результате атак были ранены несколько человек, среди пострадавших — несовершеннолетний. Подробнее о регионах, атакованных Киевом, и последствиях ударов — в материале URA.RU.
ЛегендаФото: URA.RU.
Московская область.
Средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.
В Московской области силы ПВО нейтрализуют украинские БПЛА. По информации свидетелей, которые рассказали об этом telegram-каналу Shot, взрывы были слышны в одном из районов Подольска, а также в Домодедово.
Тульская область.
В Тульской области зафиксирована атака беспилотников ВСУ. Как сообщили очевидцы, в ночном небе были слышны взрывы, а системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку, сбив несколько дронов.
В результате падения обломков одного из беспилотников на территории предприятия «Азот» в городе Новомосковск пострадали два человека, сообщил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, а также сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он отметил, что в настоящее время их жизни ничего не угрожает.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем telegram-канале, что возникшее на месте происшествия возгорание оперативно ликвидировано. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено. Мониторинг состояния окружающей среды осуществляют специалисты лабораторий Роспотребнадзора и регионального учреждения «Природа». На месте продолжают работу оперслужбы, ситуация находится под постоянным контролем властей.
ДНР.
В результате обстрелов, осуществленных украинскими силами по территории ДНР, ранения получили двое мирных жителей — 16-летний подросток в Ясиноватой и 20-летний житель в Красногоровке. Инциденты произошли из-за срабатывания взрывоопасных предметов. Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале.
В результате атак были повреждены семь жилых домов, два автобуса городского маршрута № 10 и четырнадцать гражданских автомобилей на территории городских округов Енакиево и Дебальцево. Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки пострадал объект гражданской инфраструктуры — образовательное учреждение. По данным властей, ВСУ совершили шесть ударов с применением ударных беспилотников.
Курская и Орловская область.
Минобороны РФ в официальном telegram-канале сообщило, что в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени 7 июня средствами ПВО были уничтожены 32 украинских дрона ВСУ. Из них 27 дронов были сбиты над территорией Курской области, еще пять — в небе над Орловской областью.