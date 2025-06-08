El Tiempo: стрелявшим в сенатора Урибе оказался 15-летний подросток

По словам очевидцев, подросток приехал в парк на мотоцикле. Затем несовершеннолетий подошёл к сенатору на «расстояние около полутора метров» и «выстрелил в спину около шести раз». По предварительным данным, одна из пуль попала пострадавшему в голову.