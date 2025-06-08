El Tiempo: стрелявшим в сенатора Урибе оказался 15-летний подросток

В колумбийского сенатора Мигеля Урибе выстрелил 15-летний подросток, утверждается в публикации издания El Tiempo.
В материале сказано, что нападавшего ранили охранники.
«Предполагаемый нападавший — это 15-летний подросток, он был ранен охранниками Урибе», — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, подросток приехал в парк на мотоцикле. Затем несовершеннолетий подошёл к сенатору на «расстояние около полутора метров» и «выстрелил в спину около шести раз». По предварительным данным, одна из пуль попала пострадавшему в голову.
По данным Bluradio, состояние колумбийского сенатора Урибе после нападения оценивается как критическое.
В 2024 году Урибе объявил, что намерен претендовать на выдвижение кандидатом в президенты Колумбии. Выборы в стране состоятся в следующем году.
Ранее сообщалось, что Урибе получил огнестрельное ранение в ходе мероприятия в одном из парков в столице Колумбии. Мэр Боготы Карлос Галан заявил о задержании подозреаемого.