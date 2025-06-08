Минобороны требует взыскать с завода «Машиностроитель» десятки миллионов рублей

МО РФ требует взыскать почти 38 млн рублей с завода «Машиностроитель».
Минобороны России подало иск к ООО «Воскресенский завод “Машиностроитель”» с требованием взыскать с предприятия почти 38 миллионов рублей. Соответствующая информация содержится в материалах Арбитражного суда Москвы.
«Исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ООО “Воскресенский завод “Машиностроитель”” на сумму 37 миллионов 926 тысяч», — говорится в документе. Текст передает ТАСС. Детали причины подачи иска не раскрываются.
Воскресенское предприятие «Машиностроитель» специализируется на выпуске мелющих шаров, осуществляет металлообработку, изготавливает изделия из стали и чугуна методом литья, а также занимается машиностроением. В числе его партнеров — Министерство обороны России, группа компаний «Пик» и ряд других организаций.
Ранее российское Министерство обороны также подало в суд на автономную некоммерческую организацию «Институт инженерной физики» с требованием взыскать 250 миллионов рублей. Общая сумма требований составляет 253 325 129 рублей, пишет RT. Суд уже принял исковое заявление к рассмотрению.