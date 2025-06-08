Минобороны требует взыскать с завода «Машиностроитель» десятки миллионов рублей

Воскресенское предприятие «Машиностроитель» специализируется на выпуске мелющих шаров, осуществляет металлообработку, изготавливает изделия из стали и чугуна методом литья, а также занимается машиностроением. В числе его партнеров — Министерство обороны России, группа компаний «Пик» и ряд других организаций.