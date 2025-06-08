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На подлете к Москве сбили четвертый беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону города. На месте падения обломков работают экстренные службы. Всего с начала ночи на подлете к столице уничтожили четыре БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

Ранее об атаке БПЛА сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, в результате падения одного из сбитых беспилотников начался пожар на химзаводе «Азов» в Новомосковске. Возгорание ликвидировали. По предварительной информации, пострадали два человека.