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ПВО уничтожила четвертый беспилотник, атаковавший Московский регион

Подразделения противовоздушной обороны ликвидировали сбит еще один дрон, атаковавший Московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Подразделения противовоздушной обороны ликвидировали сбит еще один дрон, атаковавший Московский регион, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Ранее он же информировал о ликвидации трех дронов.

Как сообщалось, в Тульской области в результате падения сбитого беспилотного летательного аппарата произошел пожар на территории химического предприятия «Азот» в Новомосковске. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале, возгорание было оперативно ликвидировано, превышения допустимых уровней загрязнения не зафиксировано. По предварительным данным, в инциденте пострадали два человека, их жизни находятся вне опасности. На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор отметил, что ситуация находится под контролем, а силы ПВО продолжают защищать регион от воздушных атак, сбивая вражеские беспилотники.

Также стало известно, что российские системы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями.