Где находится химкомбинат «Азот», который горит после атаки дронов ВСУ. Карта

На химкомбинате произошло возгорание, однако выбросов веществ в воздух не превышает норм.
Средства ПВО сбили украинские беспилотники над Тульской областью, их обломки упали на территорию химкомбината «Азот» в Новомосковске. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Из-за упавших обломков на территории «Азота» началось возгорание, в настоящее время оно ликвидировано. Также пострадали два человека, в настоящее время их жизни ничего не угрожает, написал Дмитрий Миляев в telegram-канале.
По словам Миляева, нормы содержания вредных веществ в атмосфере не превышены. Эксперты лабораторий Роспотребнадзора и сотрудники регионального учреждения «Природа» оценивают состояние окружающей среды. На месте работают оперслужбы, обстановка находится под контролем, подчеркнул губернатор.