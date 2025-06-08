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Где находится химкомбинат «Азот», который горит после атаки дронов ВСУ. Карта

Средства ПВО сбили украинские беспилотники над Тульской областью, их обломки упали на территорию химкомбината «Азот» в Новомосковске. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

На химкомбинате произошло возгорание, однако выбросов веществ в воздух не превышает норм.

Средства ПВО сбили украинские беспилотники над Тульской областью, их обломки упали на территорию химкомбината «Азот» в Новомосковске. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Из-за упавших обломков на территории «Азота» началось возгорание, в настоящее время оно ликвидировано. Также пострадали два человека, в настоящее время их жизни ничего не угрожает, написал Дмитрий Миляев в telegram-канале.

По словам Миляева, нормы содержания вредных веществ в атмосфере не превышены. Эксперты лабораторий Роспотребнадзора и сотрудники регионального учреждения «Природа» оценивают состояние окружающей среды. На месте работают оперслужбы, обстановка находится под контролем, подчеркнул губернатор.