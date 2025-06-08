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Собянин: сбит четвёртый беспилотник, атаковавший Московский регион

Беспилотник ВСУ ликвидировали силы ПВО Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали ещё один беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины, заявил Сергей Собянин.

Мэр российской столицы подчеркнул, что на падения обломков дрона находятся специалисты.

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в Telegram.

В ночь на воскресенье мэр Москвы сообщал о трёх дронах ВСУ, уничтоженных силами противовоздушной обороны РФ. Собянин заявил, что на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины находятся специалисты.