Собянин: сбит четвёртый беспилотник, атаковавший Московский регион

В ночь на воскресенье мэр Москвы сообщал о трёх дронах ВСУ, уничтоженных силами противовоздушной обороны РФ. Собянин заявил, что на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины находятся специалисты.