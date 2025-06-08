В Бурятии мужчина убил жену и дочь

В Бурятии произошло жестокое двойное убийство, жертвами которого стали женщина и ее несовершеннолетняя дочь. По данным Следственного управления СК РФ по республике, преступление совершил супруг, находившийся в процессе развода с погибшей.
В ночь на 7 июня подозреваемый приехал в дом к жене, которая одна воспитывала троих детей, и завел ее в баню для выяснения отношений. В ходе ссоры мужчина избил женщину и нанес ей множественные ножевые ранения. На крики матери прибежала дочь, но агрессор набросился и на ребенка — сначала ударил девочку кирпичом по голове, а затем ножом в шею и грудь. Обе жертвы скончались на месте.
«По данным следствия, подозреваемый находился в стадии бракоразводного процесса и не проживал с супругой, которая одна воспитывала трех несовершеннолетних детей», — сообщило ведомство.
После убийства злоумышленник забрал из дома годовалую дочь, отвез ее к сожительнице и скрылся. Вскоре его задержали, сейчас решается вопрос об аресте. Следствие квалифицировало действия подозреваемого по статье об убийстве двух лиц. В ходе допроса мужчина дал подробные признательные показания.
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