В Бурятии мужчина убил жену и дочь

В ночь на 7 июня подозреваемый приехал в дом к жене, которая одна воспитывала троих детей, и завел ее в баню для выяснения отношений. В ходе ссоры мужчина избил женщину и нанес ей множественные ножевые ранения. На крики матери прибежала дочь, но агрессор набросился и на ребенка — сначала ударил девочку кирпичом по голове, а затем ножом в шею и грудь. Обе жертвы скончались на месте.