В Мытищах машина перевернулась во время уличных гонок и врезалась в дом

В Московской области машина влетела в подъезд многоквартирного дома в районе жилищного комплекса «Императорские Мытищи». Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил портал «Москва 24».
Очевидцы рассказали, что молодые люди устроили уличные гонки с другим автомобилем. На перекрестке они дали газу, не рассчитав силы.
— В итоге машина задела колесом бордюр, перевернулась и приземлилась на перила у подъезда, — сказано в публикации.
В результате произошедшего никто серьезно не пострадал.
7 июня в Москве на Ферганской улице произошла авария с участием двух автомобилей и последующим выездом на газон.
По данным Telegram-канала Shot, на Ферганской улице столкнулись машины марок Lexus и BMW. Водитель первой сбежал с места ДТП. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека.