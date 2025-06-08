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В Мытищах машина перевернулась во время уличных гонок и врезалась в дом

В Московской области машина влетела в подъезд многоквартирного дома в районе жилищного комплекса «Императорские Мытищи». Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил портал «Москва 24».

В Московской области машина влетела в подъезд многоквартирного дома в районе жилищного комплекса «Императорские Мытищи». Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил портал «Москва 24».

Очевидцы рассказали, что молодые люди устроили уличные гонки с другим автомобилем. На перекрестке они дали газу, не рассчитав силы.

— В итоге машина задела колесом бордюр, перевернулась и приземлилась на перила у подъезда, — сказано в публикации.

В результате произошедшего никто серьезно не пострадал.

7 июня в Москве на Ферганской улице произошла авария с участием двух автомобилей и последующим выездом на газон.

По данным Telegram-канала Shot, на Ферганской улице столкнулись машины марок Lexus и BMW. Водитель первой сбежал с места ДТП. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека.