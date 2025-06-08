Что происходит в подмосковном Пушкино, где горел склад

Вечером 7 июня на складе горюче-смазочных материалов компании Luxe Oil в Пушкино произошел крупный пожар. По данным очевидцев, на объекте отмечались взрывы газовых баллонов. Площадь возгорания составила порядка 21 тысячи квадратных метров. В результате происшествия пострадали три человека. Из-за пожара движение автомобильного транспорта по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе было полностью прекращено.