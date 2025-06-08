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Что происходит в подмосковном Пушкино, где горел склад

В городе Пушкино Московской области пожар на складе был полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Подмосковье ликвидирован крупный пожар.

В городе Пушкино Московской области пожар на складе был полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМощнейший пожар в Подмосковье: что известно к этому часу.

«Открытое горение ликвидировано на складе в подмосковном Пушкино…» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на российское ведомство.

Вечером 7 июня на складе горюче-смазочных материалов компании Luxe Oil в Пушкино произошел крупный пожар. По данным очевидцев, на объекте отмечались взрывы газовых баллонов. Площадь возгорания составила порядка 21 тысячи квадратных метров. В результате происшествия пострадали три человека. Из-за пожара движение автомобильного транспорта по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе было полностью прекращено.