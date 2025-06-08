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Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в Калужской области

Средства противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников ВСУ на территории Сухиничского и Боровского районов. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников ВСУ на территории Сухиничского и Боровского районов. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

— Ночью силами ПВО на территории Сухиничского и Боровского районов уничтожены семь дронов. По предварительным данным, никто не пострадал. На местах работают оперативные группы, — написал он в Telegram-канале.

Обломки одного из ликвидированных беспилотников в Боровском районе незначительно повредили кровлю и стеклопакеты трех частных домов, уточнил глава области.

Два человека пострадали в результате пожара на новомосковском заводе «Азот» в Тульской области после падения украинского беспилотника. Об этом 8 июня сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Жители города Новомосковска Тульской области сообщили о налете БПЛА. Об этом написал 8 июня Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам очевидцев, после атаки беспилотников начался пожар на территории комбината «Азот».