Силы ПВО уничтожили семь беспилотников в Калужской области

Средства противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников ВСУ на территории Сухиничского и Боровского районов. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
— Ночью силами ПВО на территории Сухиничского и Боровского районов уничтожены семь дронов. По предварительным данным, никто не пострадал. На местах работают оперативные группы, — написал он в Telegram-канале.
Обломки одного из ликвидированных беспилотников в Боровском районе незначительно повредили кровлю и стеклопакеты трех частных домов, уточнил глава области.
Два человека пострадали в результате пожара на новомосковском заводе «Азот» в Тульской области после падения украинского беспилотника. Об этом 8 июня сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
Жители города Новомосковска Тульской области сообщили о налете БПЛА. Об этом написал 8 июня Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам очевидцев, после атаки беспилотников начался пожар на территории комбината «Азот».