В Пушкино ликвидировано открытое горение на складе

Ранее сообщалось, что крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов в подмосковном Пушкино локализован на площади 21 тысяча кв м. Возгорание, вспыхнувшее на территории склада, где хранились бочки с легковоспламеняющимися жидкостями, газовые баллоны и поддоны, быстро распространилось из-за наличия горючих материалов.