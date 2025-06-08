В Пушкино ликвидировано открытое горение на складе

Огнеборцы ликвидировали открытое горение на складе в Пушкино (Московская область), информирует МЧС РФ.
«Открытое горение ликвидировано», — сообщает МЧС.
Ранее сообщалось, что крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов в подмосковном Пушкино локализован на площади 21 тысяча кв м. Возгорание, вспыхнувшее на территории склада, где хранились бочки с легковоспламеняющимися жидкостями, газовые баллоны и поддоны, быстро распространилось из-за наличия горючих материалов.
В результате огонь охватил значительную площадь, создав угрозу соседним объектам. Обрушилась кровля на площади 13 тысяч кв м.