Вспышки в небе и пожар на химкомбинате «Азот» — Тульская область под атакой ВСУ

Атака дронов ВСУ на Тульскую область началась с вечера 7 июня. В регионе зазвучала сирена, в небе виднелись вспышки. На территории химкомбината «Азот» начался пожар, пострадали два человека, за ситуацией наблюдают специалисты лаборатории Роспотребнадзора. Подробнее о ночной атаке Киева на регион, о том, где находится предприятие и видео с места происшествия — в материале URA.RU.