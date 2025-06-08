Вспышки в небе и пожар на химкомбинате «Азот» — Тульская область под атакой ВСУ

Дроны ВСУ атаковали Тульскую область.
Атака дронов ВСУ на Тульскую область началась с вечера 7 июня. В регионе зазвучала сирена, в небе виднелись вспышки. На территории химкомбината «Азот» начался пожар, пострадали два человека, за ситуацией наблюдают специалисты лаборатории Роспотребнадзора. Подробнее о ночной атаке Киева на регион, о том, где находится предприятие и видео с места происшествия — в материале URA.RU.
Начало атаки.
Вечером 7 июня в Тульской области прозвучал сигнал опасности атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в telegram-канале. Он призвал граждан сохранять спокойствие.
Работа ПВО.
Средства ПВО отражают атаку дронов ВСУ на регион. Силы противовоздушной обороны также работали и в Новомосковске, который находится недалеко от административного центра региона Тулы. «В небе сверкают вспышки в некоторых районах города», — писал telegram-канал Shot.
Пожар на «Азоте».
Из-за падения обломков беспилотников на территорию химкомбината «Азот» в Новомосковске там произошло возгорание. Пострадали два человека, их жизни вне опасности, сообщил губернатор региона в telegram-канале. Возгорание было ликвидировано, выбросов химических веществ в атмосферу не последовало. Ситуацию держат на контроле, на месте работают оперслужбы. За состоянием окружающей среды следят сотрудники лаборатории Роспотребнадзора и регионального учреждения «Природа».