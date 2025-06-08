В подмосковном Пушкине ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение ликвидировали на складе в подмосковном городе Пушкине. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в МЧС России.
— Открытое горение ликвидировано, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В связи с произошедшим пожаром на складах, расположенных в подмосковном городе Пушкино, движение транспорта по Ярославскому и Ивантеевскому шоссе было полностью остановлено. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе «Мострансавто».
Пожар на пушкинском складе, где находятся легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны, произошел 7 июня. В МЧС РФ сообщили, что на тот момент в его ликвидации участвовали около 50 спасателей и 12 единиц техники. Позднее площадь возгорания на объектах увеличилась до 21 тысячи квадратных метров.
Впоследствии на площади 13 тысяч квадратных метров обрушилась кровля склада. Тогда же в МЧС уточнили, что количество сил, участвовавших в ликвидации возгорания, увеличилось более чем до 100 специалистов и 27 единиц спасательной техники. Позднее в ведомстве доложили о локализации пожара.