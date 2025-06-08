Во Внуково введены временные ограничения

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написали на странице аэропорта в соцсети «ВКонтакте». Для обеспечения безопасности воздушных перевозок авиакомпании вынуждены вносить изменения в график рейсов.