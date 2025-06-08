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Во Внуково введены временные ограничения

Аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Внуково приостановил работу.

Аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написали на странице аэропорта в соцсети «ВКонтакте». Для обеспечения безопасности воздушных перевозок авиакомпании вынуждены вносить изменения в график рейсов.

Ранее три беспилотника ВСУ были уничтожены средствами ПВО при приближении к российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В Подмосковье продолжается работа подразделений ПВО по отражению атак украинских дронов.