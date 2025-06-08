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Топ-менеджера стройкомпании заочно арестовали по делу о хищении 69 млн рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы заочно арестовал заместителя директора компании «Зарубеждипстрой» Антона Полонского, обвиняемого в попытке хищения 69 млн рублей у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом сказано в резолютивной части решения суда, с которой ознакомился ТАСС.

Источник: Freepik

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать Полонскому Антону, обвиняемому по ст. 30 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражей заочно на два месяца с момента его задержания или выдачи в РФ», — сказано в решении суда. Полонский объявлен международный розыск.

В деле есть и другие обвиняемые. Так, глава «Зарубеждипстроя» Александр Тимофеев в настоящий момент находится в СИЗО. По версии следствия, фигуранты ела заключили контракты на выполнение строительных работ в Таджикистане по заказу ЕФСР на общую сумму порядка 69 млн рублей. Однако выполнять эти работы они не стали и уклонились от выполнения своих обязательств.

При этом сторона защиты Полонского утверждает, что он не причастен к покушению на хищение средств, хотя и допустил срыв запланированных строительных работ.

«Зарубеждипстрой» предоставляет услуги за рубежом в области проектирования, строительства и реконструкции зданий и сооружений, поставки оборудования, монтажа и наладки инженерных систем и коммуникаций. В настоящий момент счета компании арестованы в рамках уголовного дела в отношении ее руководителей.

Евразийский фонд стабилизации и развития — финансовый механизм Евразийского региона. Фонд был учрежден в 2009 году Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. Целями ЕФСР являются содействие экономической и финансовой стабильности в государствах — участниках фонда и поддержка их устойчивого развития.