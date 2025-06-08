Топ-менеджера стройкомпании заочно арестовали по делу о хищении 69 млн рублей

В деле есть и другие обвиняемые. Так, глава «Зарубеждипстроя» Александр Тимофеев в настоящий момент находится в СИЗО. По версии следствия, фигуранты ела заключили контракты на выполнение строительных работ в Таджикистане по заказу ЕФСР на общую сумму порядка 69 млн рублей. Однако выполнять эти работы они не стали и уклонились от выполнения своих обязательств.