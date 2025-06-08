Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.
Состав сил был увеличен до 100 специалистов и 27 единиц техники. Обрушение кровли затронуло площадь около 13 тысяч квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Москве также были приведены в полную готовность.
Напомним, в Пушкино произошёл крупный пожар на складе. Местные жители сообщали о громких хлопках, напоминающих взрывы. В результате происшествия пострадал один человек, ведутся поиски ещё семи сотрудников склада. Ранее возгорание удалось локализировать на площади 21 тысячи квадратных метров. Причины происшествия всё ещё устанавливаются.