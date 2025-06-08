Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на складе в Подмосковье

Напомним, в Пушкино произошёл крупный пожар на складе. Местные жители сообщали о громких хлопках, напоминающих взрывы. В результате происшествия пострадал один человек, ведутся поиски ещё семи сотрудников склада. Ранее возгорание удалось локализировать на площади 21 тысячи квадратных метров. Причины происшествия всё ещё устанавливаются.