Собянин: Силы ПВО обезвредили девять БПЛА, летевших к Москве

В общей сложности в течение этого дня над регионами России средствами ПВО было сбито 311 украинских беспилотников. Из уничтоженных БПЛА 140 были нейтрализованы за пределами зоны спецоперации. Кроме того, в акватории Черного моря были ликвидированы четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины.