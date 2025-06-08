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Собянин: Силы ПВО обезвредили девять БПЛА, летевших к Москве

Сбито еще два беспилотника, атаковавших Московский регион. В общей сложности было сбито девять беспилотников. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сбито еще два беспилотника, атаковавших Московский регион. В общей сложности было сбито девять беспилотников. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Сбито еще два беспилотника, атаковавших Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 27 дронов ВСУ над Курской областью и 5 — над Орловской. Об этом 7 июня сообщили в Министерстве обороны России.

В общей сложности в течение этого дня над регионами России средствами ПВО было сбито 311 украинских беспилотников. Из уничтоженных БПЛА 140 были нейтрализованы за пределами зоны спецоперации. Кроме того, в акватории Черного моря были ликвидированы четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины.

Два человека пострадали в результате пожара на новомосковском заводе «Азот» в Тульской области после падения украинского беспилотника. Об этом 8 июня сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.