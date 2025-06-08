Во Внуково ввели временные ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту «Внуково», говорится в сообщении аэропорта.
Отмечается, что ограничения введены на временной основе по причинам, не зависящим от авиагавани. Начало действий ограничений — 6:28.
В целях обеспечения безопасности полетов авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания, сообщили во «Внуково».
Ранее сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны ликвидировали сбили несколько дронов, атаковавших Московский регион, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале. Также стало известно, что в Тульской области в результате падения сбитого беспилотного летательного аппарата произошел пожар на территории химического предприятия «Азот» в Новомосковске. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале, возгорание было оперативно ликвидировано, превышения допустимых уровней загрязнения не зафиксировано. По предварительным данным, в инциденте пострадали два человека, их жизни находятся вне опасности. На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор отметил, что ситуация находится под контролем, а силы ПВО продолжают защищать регион от воздушных атак, сбивая вражеские беспилотники.
Согласно данным Минобороны, российские системы ПВО сбили 32 украинских БПЛА над Курской и Орловской областями.