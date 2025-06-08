В Красноярском крае за сутки потушили пять горящих бань

Как сообщили в пресс-службе УМЧС России по Красноярскому краю, инциденты произошли в деревнях Старая Черная и Старая Козулька Козульского района, в поселке Слизнево, в селе Селиваниха и в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Островок» Минусинского района.