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В Красноярском крае за сутки потушили пять горящих бань

За минувший период сотрудники МЧС России пять раз выезжали на тушение бань в различных районах Красноярского края.

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Источник: МК.RU Красноярск

За минувший период сотрудники МЧС России пять раз выезжали на тушение бань в различных районах Красноярского края.

Как сообщили в пресс-службе УМЧС России по Красноярскому краю, инциденты произошли в деревнях Старая Черная и Старая Козулька Козульского района, в поселке Слизнево, в селе Селиваниха и в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Островок» Минусинского района.

Во всех случаях предварительной причиной возгораний названы нарушения правил эксплуатации печного оборудования. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Как ранее писал «МК в Красноярске», спасатели вытащили из огня двух человек. Трагедия случилась в Емельяновском районе при тушении возгораний дачного и жилого домов.