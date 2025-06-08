В Красноярском крае за сутки потушили пять горящих бань

За минувший период сотрудники МЧС России пять раз выезжали на тушение бань в различных районах Красноярского края.
Как сообщили в пресс-службе УМЧС России по Красноярскому краю, инциденты произошли в деревнях Старая Черная и Старая Козулька Козульского района, в поселке Слизнево, в селе Селиваниха и в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Островок» Минусинского района.
Во всех случаях предварительной причиной возгораний названы нарушения правил эксплуатации печного оборудования. К счастью, никто не погиб и не пострадал.
Как ранее писал «МК в Красноярске», спасатели вытащили из огня двух человек. Трагедия случилась в Емельяновском районе при тушении возгораний дачного и жилого домов.