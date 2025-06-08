NYT: Россия применила новую тактику прорыва ПВО ВСУ в Харькове

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в ночь на 7 июня в городе было зафиксировано более 40 взрывов, что стало одной из наиболее масштабных атак с начала специальной военной операции. В Харьковской области неоднократно звучала воздушная тревога. Как сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, за последние сутки взрывы были зафиксированы не только в Харькове, но и еще в семи населенных пунктах региона.