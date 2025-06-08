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Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Внуково и Домодедово

Во Внукове и Домодедове временно ограничен прием и выпуск воздушных судов. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Во Внукове и Домодедове временно ограничен прием и выпуск воздушных судов. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Внуково и Домодедово, — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее временное ограничение полетов также было введено в аэропорту Жуковском. Позже, в 00:40, в пресс-службе сообщили, что все ограничения сняты.

7 июня временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Шереметьево. В 04:13 в пресс-службе сообщили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.

Помимо этого, в пресс-службе Минобороны заявили, что с 14:30 6 июня до 00:00 7 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией восьми областей России и Московского региона.