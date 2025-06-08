В Екатеринбурге двое подростков избили сверстника, угрожая пистолетом

В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета России выясняют обстоятельства происшествия, в ходе которого двое подростков угрожали оружием третьему.
— По предварительным данным, двое подростков, поставив на колени своего сверстника, избили пострадавшего, при этом на потерпевшего был наведен пистолет. В ходе расследования сотрудники СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а также о незаконном лишении свободы (статьи 213 и 127 УК РФ). Сейчас следователи устанавливают очевидцев и родителей подростков, выясняется степень вреда, нанесенного пострадавшему.