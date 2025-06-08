Politico: новые санкции против России уничтожат торговые связи США

Один из авторов инициативы, сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов РФ), подтвердил, что обсуждаются возможные исключения для стран, оказывающих военную поддержку Украине. Он также предложил поправки к документу, которые позволят вывести такие государства из-под действия новых пошлин. Однако эксперты Politico считают, что реализация закона приведет к резкому сокращению торговли между США и Китаем и может подорвать интересы самих Штатов. Издание подчеркивает, что американская экономика по-прежнему зависит от импорта обогащенного урана из России для работы части ядерных реакторов.