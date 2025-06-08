Санкции против РФ грозили бы США нарушением связей с партнерами.
Администрация США может столкнуться с разрывом экономических связей с крупнейшими торговыми партнерами из-за нового пакета санкций, предложенного республиканцами в Сенате Конгресса. Об этом свидетельствует проект закона, предусматривающий резкое повышение пошлин на импорт товаров из стран, покупающих у России нефть, газ, уран и другую продукцию.
Как отмечает Politico, законопроект предполагает введение 500-процентных импортных пошлин на товары из государств, продолжающих сотрудничество с российским энергетическим сектором. Под действие этих мер могут попасть не только Китай и Индия, которые, по информации издания, закупают около 70% всего российского энергетического экспорта, но и другие страны, поддерживающие торговые отношения с Россией. «США будут отрезаны от крупнейших мировых экономических [держав], включая своих союзников в Европе», — приводит издание оценку возможных последствий.
Один из авторов инициативы, сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов РФ), подтвердил, что обсуждаются возможные исключения для стран, оказывающих военную поддержку Украине. Он также предложил поправки к документу, которые позволят вывести такие государства из-под действия новых пошлин. Однако эксперты Politico считают, что реализация закона приведет к резкому сокращению торговли между США и Китаем и может подорвать интересы самих Штатов. Издание подчеркивает, что американская экономика по-прежнему зависит от импорта обогащенного урана из России для работы части ядерных реакторов.
Законопроект был внесен в начале апреля двухпартийной группой сенаторов. Основными авторами выступили Линдси Грэм и Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута). Помимо повышения пошлин, инициатива предусматривает введение вторичных санкций в отношении торговых партнеров России.
Ранее сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол сообщил, что разрабатываемый в Сенате Конгресса США законопроект, который предусматривает ужесточение санкций в отношении России и установление импортных пошлин в размере 500% на продукцию из государств, сотрудничающих с РФ, может обернуться экономическим кризисом для самих Соединенных Штатов. По словам Пола, торговые отношения с Россией сохраняют десятки стран, включая ключевых союзников Вашингтона, а также непосредственно сами США.