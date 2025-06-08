МО: Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник над регионами России

В период с 23:00 по московскому времени 7 июня до 07:30 по московскому времени 8 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым, — говорится в Telegram-канале ведомства.