МО: Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 61 украинский беспилотник над регионами России. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщает Минобороны.
В период с 23:00 по московскому времени 7 июня до 07:30 по московскому времени 8 июня дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, Московского региона и над территорией Республики Крым, — говорится в Telegram-канале ведомства.
7 июня средствами ПВО было сбито 311 украинских беспилотников. Из уничтоженных БПЛА 140 были нейтрализованы за пределами зоны спецоперации. Кроме того, в акватории Черного моря были ликвидированы четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины.
Тогда же силы противовоздушной обороны ликвидировали 27 дронов ВСУ над Курской областью и пять — над Орловской.
2 июня ВС РФ нанесли удары по цехам производства ударных БПЛА ВСУ, а также местам их запуска и хранения. Кроме того, российские средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow и 316 украинских дронов.