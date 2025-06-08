Во Владивостоке самосвал со скалой врезался в 5 автомобилей

В центре Владивостока произошло ДТП с самосвалом. Все произошло рядом со спортивной набережной и комплексом «Бурный».
Самосвал был гружен скалой. Он врезался в 5 автомобилей, припаркованных на дороге. ДТП произошло из-за отказа тормозов.
Водители пострадавших авто рассказали, что самосвал вез скалу для отсыпки берега в этом районе. После случившейся аварии полицию вызывать не стали, потому что, с их слов, владельцы грузовика решили вопрос устранения нанесенного ущерба со всеми пострадавшими. Кому-то оплатят необходимый ремонт, кому-то — покупку новой машины.
Автомобилисты также поделились, что у них нет претензий и что всё удалось решить на месте.