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Во Владивостоке самосвал со скалой врезался в 5 автомобилей

В результате происшествия никто не пострадал.

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Источник: VL.ru

В центре Владивостока произошло ДТП с самосвалом. Все произошло рядом со спортивной набережной и комплексом «Бурный».

Самосвал был гружен скалой. Он врезался в 5 автомобилей, припаркованных на дороге. ДТП произошло из-за отказа тормозов.

Водители пострадавших авто рассказали, что самосвал вез скалу для отсыпки берега в этом районе. После случившейся аварии полицию вызывать не стали, потому что, с их слов, владельцы грузовика решили вопрос устранения нанесенного ущерба со всеми пострадавшими. Кому-то оплатят необходимый ремонт, кому-то — покупку новой машины.

Автомобилисты также поделились, что у них нет претензий и что всё удалось решить на месте.