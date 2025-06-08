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Российские системы ПВО за ночь сбили 61 БПЛА над восемью регионами

Российские системы противовоздушной обороны за ночь с 7 на 8 июня уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат.

Российские системы противовоздушной обороны за ночь с 7 на 8 июня уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, воздушные цели были перехвачены с 23:00 до 7:30 по московскому времени над территориями восьми регионов страны.

Сбитые БПЛА самолетного типа зафиксированы над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на Московский регион.

Ранее сообщалось, что падение дрона вызвало пожар на химическом предприятии в Тульской области.