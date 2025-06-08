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МО потребовало взыскать почти 38 миллионов рублей с завода «Машиностроитель»

Министерство обороны РФ подало иск к ООО «Воскресенский завод “Машиностроитель” с требованием взыскать почти 38 миллионов рублей. Об этом говорится в официальных документах.

Министерство обороны РФ подало иск к ООО «Воскресенский завод “Машиностроитель” с требованием взыскать почти 38 миллионов рублей. Об этом говорится в официальных документах.

В иске уточняется, что Минобороны намерено получить с предприятия сумму в размере 37 миллионов 926 тысяч рублей.

Как сообщается, соответствующее заявление поступило на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Завод «Машиностроитель», расположенный в Воскресенске, занимается выпуском мелющих шаров, а также работает в сфере металлообработки, литья стали и чугуна и машиностроения, передает ТАСС.

Ранее главный фигурант по делу о некачественных бронежилетах для Минобороны РФ, генеральный директор компании «Пикет» Андрей Есипов просил выпустить его из СИЗО, указывая среди своих заслуг участие в специальной военной операции на Украине.

Накануне Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. 3 декабря еще одна фигурантка уголовного дела также начала сотрудничать со следствием.

Басманный районный суд Москвы также продлил арест еще троим фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов в Минобороны России. Заключение под стражей продлено Сергею Семенихину, Виктору Астапенко и Александру Ермакову.