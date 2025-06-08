В Приволжском районе у местного жителя изъяли более 900 граммов марихуаны

В Приволжском районе задержан 52-летний мужчина, у которого обнаружено и изъято свыше 900 граммов марихуаны и 0,8 грамма тетрагидроканнабинола. Подробности рассказали в региональном главке.
Наркотики нашли при осмотре его дома и надворных построек. Исследование подтвердило, что вещества относятся к наркотическим и хранились в крупном размере.
Мужчина заявил, что собирал растения для личного употребления. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.
Ранее мы писали, что в Автозаводском районе тольяттинец поругался с мужчиной в магазине и избил его. Потерпевшего госпитализировали.
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