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В Приволжском районе у местного жителя изъяли более 900 граммов марихуаны

В Приволжском районе задержан 52-летний мужчина, у которого обнаружено и изъято свыше 900 граммов марихуаны и 0,8 грамма тетрагидроканнабинола.

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В Приволжском районе задержан 52-летний мужчина, у которого обнаружено и изъято свыше 900 граммов марихуаны и 0,8 грамма тетрагидроканнабинола. Подробности рассказали в региональном главке.

Наркотики нашли при осмотре его дома и надворных построек. Исследование подтвердило, что вещества относятся к наркотическим и хранились в крупном размере.

Мужчина заявил, что собирал растения для личного употребления. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

Ранее мы писали, что в Автозаводском районе тольяттинец поругался с мужчиной в магазине и избил его. Потерпевшего госпитализировали.

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