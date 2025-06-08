В Красноярске автомобиль после столкновения сбил двух подростков

В ходе выяснения обстоятельств ДТП было установлено, что водитель «Хонды» за последний год 63 раза выплачивал штрафы за различные нарушения ПДД. У шофера «ГАЗа» на одной оси стояли шины разного типа, а также была нанесена тонировка. Кроме того, у обоих автомобилей установлены шины, не соответствующие текущему сезону.