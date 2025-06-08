В Красноярске автомобиль после столкновения сбил двух подростков

На проспекте Мира в Красноярске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое подростков.
После столкновения двух автомобилей один из них вылетел на тротуар и сбил детей, которые в настоящее время находятся в больнице.
Авария произошла в районе дома № 118 по проспекту Мира. По данным ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «ГАЗ» ехал со стороны улицы Робеспьера на улицу Горького. При перестроении он не предоставил преимущество 33-летнему водителю «Хонды».
В результате столкновения «Хонда» потеряла управление, вылетела с проезжей части, врезалась в светофор и сбила двух подростков.
Для обследования пострадавших доставили в больницу на скорой.
В ходе выяснения обстоятельств ДТП было установлено, что водитель «Хонды» за последний год 63 раза выплачивал штрафы за различные нарушения ПДД. У шофера «ГАЗа» на одной оси стояли шины разного типа, а также была нанесена тонировка. Кроме того, у обоих автомобилей установлены шины, не соответствующие текущему сезону.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске случилось лобовое ДТП с четырьмя пострадавшими. Травмы получили оба водителя, а также двое пассажиров.