Лобовое столкновение под Витебском: один человек погиб, четверо травмированы

Трагедия произошла 8 июня около 21:50 на 25-м км автодороги Р-20 Витебск — Полоцк — граница Латвии.
Автомобиль Kia Sportage, за рулем которого находился 71-летний водитель, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся автомобилем Hyundai IX35.
В результате 61-летний пассажир Hyundai получил травмы, от которых скончался в машине скорой помощи.
Телесные повреждения получили 59-летняя пассажирка и 63-летний водитель Hyundai, а также водитель и 44-летний пассажир KIA. Они были госпитализированы.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.