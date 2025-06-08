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Лобовое столкновение под Витебском: один человек погиб, четверо травмированы

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Один человек погиб, четверо получили травмы в результате ДТП в Витебском районе, об этом сообщили в УГАИ ГУВД Витебского облисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Витебского облисполкома

Трагедия произошла 8 июня около 21:50 на 25-м км автодороги Р-20 Витебск — Полоцк — граница Латвии.

Автомобиль Kia Sportage, за рулем которого находился 71-летний водитель, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся автомобилем Hyundai IX35.

В результате 61-летний пассажир Hyundai получил травмы, от которых скончался в машине скорой помощи.

Телесные повреждения получили 59-летняя пассажирка и 63-летний водитель Hyundai, а также водитель и 44-летний пассажир KIA. Они были госпитализированы.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.