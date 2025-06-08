Полиция начала расследование после смерти мотоциклиста под Среднеуральском

— 36-летний водитель мотоцикла Kawasaki получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи, — сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области. — Водитель и пассажир автомашины с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу Верхней Пышмы.