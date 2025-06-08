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Полиция начала расследование после смерти мотоциклиста под Среднеуральском

В районе Среднеуральска столкнулись мотоцикл Kawasaki и Hyundai Solaris.

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Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В субботу, 7 июня, в десятом часу вечера на пятом километре дороги Среднеуральск — Исеть — Верхняя Пышма произошла авария. Столкнулись мотоцикл Kawasaki, которым управлял 36-летний мужчина, и Hyundai Solaris, за рулем которого сидела 61-летняя женщина.

— 36-летний водитель мотоцикла Kawasaki получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи, — сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области. — Водитель и пассажир автомашины с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу Верхней Пышмы.

По данным Госавтоинспекции, все участники аварии — местные жители. По факту ДТП проводится расследование.