Полиция начала расследование после смерти мотоциклиста под Среднеуральском

В субботу, 7 июня, в десятом часу вечера на пятом километре дороги Среднеуральск — Исеть — Верхняя Пышма произошла авария. Столкнулись мотоцикл Kawasaki, которым управлял 36-летний мужчина, и Hyundai Solaris, за рулем которого сидела 61-летняя женщина.
— 36-летний водитель мотоцикла Kawasaki получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи, — сообщают в Госавтоинспекции Свердловской области. — Водитель и пассажир автомашины с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу Верхней Пышмы.
По данным Госавтоинспекции, все участники аварии — местные жители. По факту ДТП проводится расследование.