Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга сняли ограничения

Аэропорт Внуково ведет подготовку задержанных рейсов к вылету.

Источник: Аргументы и факты

В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга (Грабцево) были сняты ограничения на приём и отправку самолётов, сообщили в Росавиации.

«В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга (Грабцево) больше не действуют ограничения на приём и отправку самолётов», — говорится в сообщении.

Во Внуково уточнили, что в данный момент проводится подготовка задержанных рейсов к отправке. Принимаются все необходимые меры для восстановления обычного режима работы.

Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов вводились временные ограничения на их приём и выпуск в аэропортах Внуково и Домодедово.