В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга сняли ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга (Грабцево) были сняты ограничения на приём и отправку самолётов, сообщили в Росавиации.
«В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга (Грабцево) больше не действуют ограничения на приём и отправку самолётов», — говорится в сообщении.
Во Внуково уточнили, что в данный момент проводится подготовка задержанных рейсов к отправке. Принимаются все необходимые меры для восстановления обычного режима работы.
Ранее сообщалось, что для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов вводились временные ограничения на их приём и выпуск в аэропортах Внуково и Домодедово.