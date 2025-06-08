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Воздушный шар с пассажирами потерпел крушение в Новосибирской области

Инцидент произошёл 7 июня в посёлке Октябрьском, информация о пострадавших уточняется.

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Источник: Сиб.фм

7 июня в посёлке Октябрьском Мошковского района Новосибирской области произошло крушение воздушного шара с пассажирами на борту.

В небе одновременно находились два воздушных шара, один из которых внезапно начал стремительно снижаться и упал возле автомобильной трассы, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на очевидцев.

«Зрелище было невероятное. Летели два воздушных шара над домами. Прямо как на фестивале в Каппадокии. Позже один из них стремительно начал спускаться и упал возле трассы», — рассказали местные жители.

По предварительным данным, на воздушном шаре находились несколько человек, однако информация о возможных пострадавших пока не поступала. Шар упал в дренажную канаву вдоль дороги.

Специалисты выясняют причины произошедшего инцидента, рассматривая различные версии, включая возможные технические неисправности или неблагоприятные погодные условия.

Местные власти и экстренные службы оперативно отреагировали на происшествие, место падения оцеплено, ведётся расследование обстоятельств ЧП.