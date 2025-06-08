Рабочий не вынес жары и скончался на поле под Волгоградом

Трагедия случилась накануне в Быковском районе Волгоградской области. Мужчина скончался во время полевых работ неподалеку от поселка Федоровка. Ему было только 46 лет.
Несчастный почувствовал себя неважно и скончался на глазах очевидцев происшествия. Медики не успели добраться до сельскохозяйственных угодий, расположенных в четырех километрах от населенного пункта.
Причина смерти мужчины в настоящее время устанавливается экспертами. Предварительно, у него были проблемы со здоровьем, а он, вместо того чтобы поберечься, тяжело трудился.