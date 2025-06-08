В МВД дали советы по поведению в разговоре с мошенниками

«Чтобы обезопасить себя от звонков мошенников, притворитесь неподходящей жертвой, чтобы мошенники потеряли интерес», — уточнили в ведомстве.
Сообщается, что одним из лучших способов является фантазирование необычных ответов, чтобы запутать мошенников. Кроме того, в МВД не рекомендуют отвечать на звонки с неизвестных номеров.
«Используйте голосовых помощников для ответа на звонки», — добавили в ведомстве.
6 июня в МВД сообщили, что мошенники похищают данные о человеке с помощью созданных ими поддельных рабочих чатов. Зачастую такие схемы наблюдаются в сферах образования и здравоохранения. По информации ведомства, злоумышленники специально выбирают сферы образования и здравоохранения, так как информацию о работниках зачастую можно найти на официальных сайтах образовательных учреждений, больниц, поликлиник.