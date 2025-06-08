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В МВД дали советы по поведению в разговоре с мошенниками

В разговоре с телефонными мошенниками лучше всего притворяться неподходящей жертвой, чтобы они утратили интерес. Об этом 8 июня рассказали ТАСС в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Источник: Sherise Van Dyk/CC0

«Чтобы обезопасить себя от звонков мошенников, притворитесь неподходящей жертвой, чтобы мошенники потеряли интерес», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что одним из лучших способов является фантазирование необычных ответов, чтобы запутать мошенников. Кроме того, в МВД не рекомендуют отвечать на звонки с неизвестных номеров.

«Используйте голосовых помощников для ответа на звонки», — добавили в ведомстве.

6 июня в МВД сообщили, что мошенники похищают данные о человеке с помощью созданных ими поддельных рабочих чатов. Зачастую такие схемы наблюдаются в сферах образования и здравоохранения. По информации ведомства, злоумышленники специально выбирают сферы образования и здравоохранения, так как информацию о работниках зачастую можно найти на официальных сайтах образовательных учреждений, больниц, поликлиник.