В МВД дали советы по поведению в разговоре с мошенниками

6 июня в МВД сообщили, что мошенники похищают данные о человеке с помощью созданных ими поддельных рабочих чатов. Зачастую такие схемы наблюдаются в сферах образования и здравоохранения. По информации ведомства, злоумышленники специально выбирают сферы образования и здравоохранения, так как информацию о работниках зачастую можно найти на официальных сайтах образовательных учреждений, больниц, поликлиник.