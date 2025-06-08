Члены экипажа легендарного танка «Алеша» внесены в базу «Миротворца»

В реестре «Миротворца» отмечается, что российские военнослужащие причислены к «военным преступникам» и обвиняются в якобы осознанных действиях против национальной безопасности Украины, а также причастности к «преступлениям против граждан Украины». Как заявлено на сайте, внесение в базу связано преднамеренными поступками, направленными против мира, безопасности человечества и установленного международного порядка, а также другими нарушениями.