Командира и членов экипажа танка «Алеша» внесли в базу «Миротворца».
Российский командир танка «Алеша» Расим Баксиков, а также члены его экипажа — Александр Леваков, Алексей Неустроев и Филипп Евсеев — были включены в список базы данных украинского интернет-ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствует информация, опубликованная на самом ресурсе.
В реестре «Миротворца» отмечается, что российские военнослужащие причислены к «военным преступникам» и обвиняются в якобы осознанных действиях против национальной безопасности Украины, а также причастности к «преступлениям против граждан Украины». Как заявлено на сайте, внесение в базу связано преднамеренными поступками, направленными против мира, безопасности человечества и установленного международного порядка, а также другими нарушениями.
В ходе летней кампании 2023 года на запорожском направлении экипаж танка «Алеша» оказался под интенсивным артиллерийским огнем ВСУ. Командир машины, старший лейтенант Баксиков, эвакуировал раненого механика-водителя Евсеева и передал его в расположение передовой медицинской группы, после чего самостоятельно занял место водителя. Обязанности командира временно принял на себя Леваков.
Во время продвижения к одному из населенных пунктов в лесном массиве экипаж обнаружил скопление вражеской техники, состоявшее из восьми единиц, включая два танка. Несмотря на численное превосходство украинской стороны, было принято решение вступить в бой. В первые минуты столкновения наводчик-оператор Неустроев уничтожил оба танка противника.
После нейтрализации всех вражеских боевых машин экипаж под руководством Баксикова в течение примерно 40 минут обеспечивал огневое прикрытие мотострелковым подразделениям, которые занимали боевые порядки. По итогам боя потери ВСУ, понесенные в результате действий экипажа «Алеши», превысили 100 человек убитыми и ранеными.