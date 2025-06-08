Россия ответила ВСУ за теракты рекордным ударом по Харькову: ликвидированы сотни военных и техника

ВС РФ нанесли удары, предположительно, по заводу «Коммунар» и системе бункеров.
Российская армия нанесла самую масштабную с начала спецоперации на Украине атаку по Харькову и Харьковской области. В городе произошло более 50 взрывов, была атакована, предположительно, промзона завода «Коммунар», который относится к военно-промышленному комплексу ВСУ, а также система бункеров, в которых украинские бойцы хранят боеприпасы и вооружение. Были также уничтожены танки и сотни украинских бойцов. Подробнее о рекордном ударе по Харькову — в материале URA.RU.
Атаки по логистике.
Российские военные наносят удары по объектам логистики ВСУ в Харькове и Чугуеве (харьковская область), чтобы затруднить снабжение украинских группировок. Об этом сообщили военкоры в telegram-канале «Военное дело».
Взрывы в промзоне.
ВС РФ нанесли самую масштабную атаку по Харькову с начала СВО, сообщает ЛебедевФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
В городе Харькове на востоке Украины зафиксирована серия взрывов, произошедших в промышленных зонах Киевского района. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем официальном telegram-канале.
«Прилет по промзоне в Киевском районе города», — написал Терехов, не уточнив подробностей случившегося. Позднее он проинформировал о повторном взрыве в той же промышленной зоне.
По данным издания «Общественное. Новости», примерно через час после первых сообщений о взрывах в Харькове прогремели еще четыре. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев подчеркнул, что это самая масштабная атака на Харьков с начала спецоперации. По словам Лебедева, в ходе удара были ликвидированы производственные помещения, где изготавливались беспилотники для украинских войск, а также склады с вооружением. Кроме того, противник понес потери, точный масштаб которых, по его оценке, определить затруднительно.
Больше 50 взрывов.
В Харькове произошло около 50 взрывовФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В ночь на 7 июня в Харькове прогремело не менее 50 взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем telegram-канале со ссылкой на местные источники.
«В Харькове ночью было более 50 взрывов», — говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в городе продолжалась около 9,5 часов, что стало одной из самых длительных за последнее время. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем telegram-канале подтвердил мощь российской атаки.
Официальные лица и экстренные службы не предоставили подробной информации о последствиях происшествия. Российское министерство обороны ситуацию не комментировало.
В сети появились видео очевидцев из Харькова. На кадрах видно, как раздается один взрыв, за ним следует второй и третий. Только после этого начал гудеть сигнал воздушной тревоги. На месте одного из взрывов возник сильный пожар. Согласно сведениям от местных жителей, основной удар был нанесен по заводу «Коммунар», который, по их словам, получил значительные разрушения, отмечает «Российская газета».
ВС РФ разгромили систему бункеров.
Удар пришелся на подземные объекты в районе Харьков-сортировка. В течение трех часов было зафиксировано более 50 взрывов, из которых 20 пришлись на одно и то же место — еще в советские времена этот комплекс зданий и подземных сооружений считался одним из самых крупных в Советском союзе. Об этом сообщил военный журналист Геннадий Алехин. Сейчас украинские силы используют эти подземные сооружения и тоннели для хранения боеприпасов и техники, а также разместили учебные классы для подготовки инструкторов, снайперов и операторов дронов.
В атаке использовались баллистические ракеты, беспилотники самолетного типа, а также боеприпасы «Герань», «Ланцет», ФАБы и КАБы. Уточняется, что перед ударами была проведена доразведка с помощью FPV-дронов, которые накануне кружили над городом.
Уничтожение техники.
Удары пришлись по технике и личному составу ВСУ и их бункерамФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Расчеты ударных беспилотников группы «Конторы» российской группировки войск «Запад» за неделю уничтожили два танка и пять автомобилей ВСУ на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным «Контора» агентству РИА Новости.
«Группа “Конторы” выполняет боевые задачи на участке фронта. За последнюю неделю группой выявлены и отработаны два танка и пять единиц автомобильной техники вооруженных сил Украины», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, за отчетный период операторы БПЛА вели разведку и наносили удары по выявленным целям, что позволило нарушить логистику и снизить боевой потенциал противника на данном участке. Подразделение продолжает выполнять поставленные задачи в зоне ответственности, используя современные беспилотные комплексы.
Уничтожение личного состава.
В результате ударов были уничтожены сотни украинских бойцов и нарушена работа военной инфраструктуры. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова приводит РИА Новости.
«Враг понес очень ощутимый урон. Погибших бандеровцев — сотни. Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушена ротация и поставки вооружения на фронт», — заявил Лебедев агентству.
По информации источника, удары пришлись в том числе по местам размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников. Кроме того, были уничтожены цеха по производству беспилотных летательных аппаратов и склады с военным имуществом.
Удары по всей Украине.
Воздушная тревога звучала в ряде областей УкраиныФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
В Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога, что подтверждается информацией, опубликованной на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно предоставленным данным, сигнал воздушной тревоги в Николаевской, Харьковской и Сумской областях был зафиксирован в интервале с 21:03 до 21:27 по московскому времени. В Кировоградской области тревога была объявлена позднее — в 22:51 по московскому времени.
Российские вооруженные силы начали наносить удары по объектам украинской инфраструктуры 10 октября 2022 года, спустя два дня после инцидента на Крымском мосту, ответственность за который, по заявлению российских властей, возлагается на украинские спецслужбы. Целями атак являются предприятия оборонной промышленности, пункты военного управления и объекты связи, которые обслуживают ВСУ, на всей территории Украины. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские военные в ходе боевых действий с ВСУ не осуществляют удары по гражданской инфраструктуре.