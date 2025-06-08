Россия ответила ВСУ за теракты рекордным ударом по Харькову: ликвидированы сотни военных и техника

Удар пришелся на подземные объекты в районе Харьков-сортировка. В течение трех часов было зафиксировано более 50 взрывов, из которых 20 пришлись на одно и то же место — еще в советские времена этот комплекс зданий и подземных сооружений считался одним из самых крупных в Советском союзе. Об этом сообщил военный журналист Геннадий Алехин. Сейчас украинские силы используют эти подземные сооружения и тоннели для хранения боеприпасов и техники, а также разместили учебные классы для подготовки инструкторов, снайперов и операторов дронов.